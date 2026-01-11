Non! Les Egyptiens ne portaient pas de chaussures à talon Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-15 10:30 – 12:00

Gratuit : non 16€ pour adhérent, 20€ non adhérent, demi-tarif pour les étudiants de – 26 ans Tout public

L’idée selon laquelle les anciens Égyptiens portaient et auraientinventé les chaussures à talons hauts, notamment les boucherspour ne pas patauger dans le sang, est commune sur Internet(blogs, Wikipédia, média classique) mais aussi dans la littérature papier (articles et livres sur la mode voire de médecine) etconnue de tous… sauf vraisemblablement des égyptologueseux-mêmes ! Cependant les formulations sont les mêmes etaucune vraie preuve (vestiges archéologique, texte ou iconographie) ne vient étayer cette affirmation, pire, la connaissanceégyptologique des chaussures est très avancée pour affirmerque non, les Égyptiens ne portaient pas de chaussures à talons. Et un jeu de piste bibliographique peut même nousconduire à l’origine de cette idée reçue un peu loufoque.

