NON-LIEU – LE PARVIS Ibos

NON-LIEU – LE PARVIS Ibos mardi 25 novembre 2025.

NON-LIEU Début : 2025-11-25 à 19:00. Tarif : – euros.

LE PARVIS PRÉSENTE : NON-LIEUEn 2014, le militant écologiste Rémi Fraisse est retrouvé mort à l’issue de violents affrontements lors d’un rassemblement festif organisé contre le barrage de Sivens dans le Tarn. Dix ans après les faits, Olivier Coulon-Jablonka et Sima Khatami, croisant théâtre et cinéma documentaire, mènent l’enquête sur l’enquête.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PARVIS Centre Meridien – Route de Pau 65420 Ibos 65