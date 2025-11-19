NON-LIEU THEATRE GARONNE Toulouse

NON-LIEU

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Début : 2025-11-19 20:00:00

fin : 2025-11-22 22:30:00

2025-11-19

Une enquête sur l’enquête menée par sept comédiens sur la mort de Rémi Fraisse, tué le 26 octobre 2014 par une grenade, lors d’une manifestation contre le barrage de Sivens.

Olivier Coulon-Jablonka, metteur en scène, et Sima Khatami, cinéaste, ont créé une œuvre pour nous raconter une histoire passée sous silence.

Le spectacle s’appuie sur une méthode proche du cinéma, en utilisant des documents pour raconter cette histoire. Il est né d’un besoin urgent faire entendre cette histoire qui a été trop longtemps ignorée, et montrer que le théâtre peut aussi être un lieu où l’on réfléchit ensemble à ce qui est juste ou injuste. 10 .

English :

An investigation into the inquiry led by seven actors into the death of Rémi Fraisse, killed on October 26, 2014 by a grenade during a protest against the Sivens dam.

German :

Eine Untersuchung über die von sieben Schauspielern durchgeführte Untersuchung des Todes von Rémi Fraisse, der am 26. Oktober 2014 bei einer Demonstration gegen den Staudamm von Sivens durch eine Granate getötet wurde.

Italiano :

Un’indagine sull’inchiesta condotta da sette attori sulla morte di Rémi Fraisse, ucciso il 26 ottobre 2014 da una granata durante una manifestazione contro la diga di Sivens.

Espanol :

Una investigación sobre la investigación de siete actores sobre la muerte de Rémi Fraisse, asesinado el 26 de octubre de 2014 por una granada durante una manifestación contra la presa de Sivens.

