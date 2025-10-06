Non, merci. La fenêtre de Gladys Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux

A la fin des années 1970, le mouvement antinucléaire a réussi à rassembler des courants très disparates de l’environnementalisme en Espagne. De plus, les mobilisations contre les plans de nucléarisation de l’État ont parfois abouti à des victoires importantes, comme les campagnes visant à freiner la mise en service de la centrale de Lemoniz. Malgré cela, il y a eu des pertes notables, comme celle de la militante Gladys del Estal, assassinée lors d’une manifestation antinucléaire à Tudela en 1979. Sa mémoire a inspiré l’écologisme d’Euskadi depuis lors, ainsi que ce film.

Non, merci. La fenêtre de Gladys, un film de Bertha Gaztelumendi, 2019-60min

Instituto Cervantes de Bordeaux 57 Cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Visions du cinéma espagnol pendant la transition (1973-2023). Ce programme présente un aperçu général et partiel de la filmographie espagnole de la Transition dans une perspective élargie. Espagne Transition

