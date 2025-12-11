Non Noêl//13 Tulle

Non Noêl//13

Avenue Alsace Lorraine Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Pour clore en beauté 2025, déjà bien chargé en décibels, Elizabeth My Dear vous propose Tito et Toti (Chansons)

Super feuille (folk) Round Stones (Stoner) Deskr DJ Set (EBM) La Flamant Vert DJSet (House Techno) – .

Avenue Alsace Lorraine Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 39 33 07 emdolc@gmail.com

