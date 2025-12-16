NON SOLO TARANTELLA Cans et Cévennes

NON SOLO TARANTELLA

La Ronceraie Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 10 EUR

Adulte

Date et horaire :

Début : 2026-01-08 20:00:00

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Non solo Tarantella est un concert du duo Albéri Sonori qui revisite les musiques du Sud de l’Italie entre traditions populaires et création contemporaine. Portée par la tarantella, la musique mêle chant, cordes et percussions dans un voyage vibrant et sensible.

Non solo Tarantella Concert Albéri Sonori

Avec Non solo Tarantella, le duo Albéri Sonori propose une immersion sensible et vibrante au cœur des musiques du Sud de l’Italie. Entre hommage aux traditions populaires et recherche de nouveaux langages sonores, ce concert est un dialogue à deux, complice et profondément vivant.

La tarantella, à la fois moteur rythmique et symbole culturel, devient le point de départ d’une exploration libre et créative. Le duo mêle interprétation, composition et improvisation pour faire dialoguer les instruments traditionnels avec une modernité assumée. Cordes, vents et percussions s’entrelacent, portés par un chant brut et multilingue, pour dessiner un paysage sonore puissant et en constante transformation.

Sur scène, la musique se fait passage et métamorphose un espace où la force des racines populaires rencontre l’élan du présent, invitant le public à un voyage musical intense, chaleureux et profondément humain.

Jeudi 8 janvier 2026 à 20h30

La Ronceraie, résidence d’artiste Saint-Laurent-de-Trèves (Cans et Cévennes)

⏱ Durée 1h15 Tous publics

Participation libre à partir de 10 €

Réservation obligatoire .

La Ronceraie Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

English :

Non solo Tarantella is a concert by the Albéri Sonori duo, who revisit the music of Southern Italy, combining popular traditions and contemporary creation. Carried by the tarantella, the music blends vocals, strings and percussion in a vibrant, sensitive journey.

