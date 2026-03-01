NON SOLO TARANTELLA

Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Le duo Albéri Sonori propose Non solo Tarantella, un spectacle musical inspiré des musiques traditionnelles du sud de l’Italie.

Entre hommage aux traditions et recherche de nouveaux langages sonores, ce concert est un dialogue complice et sensible. La tarantella, moteur rythmique et symbolique, devient le point de départ d’une exploration libre de cet univers sonore.

Le duo Albéri Sonori propose Non solo Tarantella, un spectacle musical inspiré des musiques traditionnelles du sud de l’Italie.

Entre hommage aux traditions et recherche de nouveaux langages sonores, ce concert est un dialogue complice et sensible. La tarantella, moteur rythmique et symbolique, devient le point de départ d’une exploration libre de cet univers sonore.

Les artistes mêlent interprétation, composition et improvisation instruments traditionnels, chant brut et multilingue, pulsations du tambour, cordes et vents s’entrelacent dans une création vivante et actuelle.

Sur scène, la musique devient passage et métamorphose, portée par la force des racines et l’élan du présent. .

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

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English :

The Albéri Sonori duo presents Non solo Tarantella, a musical show inspired by the traditional music of southern Italy.

Somewhere between a tribute to tradition and a search for new sound languages, this concert is an intimate and sensitive dialogue. The tarantella, a rhythmic and symbolic driving force, becomes the starting point for a free exploration of this universe of sound.

L’événement NON SOLO TARANTELLA Cans et Cévennes a été mis à jour le 2026-03-13 par Conseil Départemental