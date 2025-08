Non Solum Théâtre de Pertuis Pertuis

Non Solum Théâtre de Pertuis Pertuis vendredi 5 décembre 2025.

Non Solum

Vendredi 5 décembre 2025 de 20h30 à 21h45. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05 21:45:00

Date(s) :

2025-12-05

Une comédie existentielle.

Avec Sergi Lopez

Désespérément un homme seul se multiplie pour répondre à une question que se passe-t-il ici? Et pendant qu´on se met à rire, l’un d’entre d’eux commence à rire de rien. L’autre se met à chanter. Un autre nous explique sa relation avec une extraterrestre. Le reste s’énerve en découvrant qu’ils sont tous le même. Ils voyagent ensemble avec une femme endormie dans une petite boîte. Un chemin qui mène au paradis oú il parait que toutes les questions trouvent leurs réponses et la douleur, si elle existe , elle n’existe qu’un tout petit peu. Sur leur route ils sont accompagnés par un air de boléro, un caisson en bois et des vraies lunettes en plastique, qui ressemblent à des fausses. Lui, il est destiné à douter d’absolument tout. Qu’est ce qui se passe? Vous ne me croyez pas?” .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

An existential comedy.

German :

Eine existentialistische Komödie.

Italiano :

Una commedia esistenziale.

Espanol :

Una comedia existencial.

