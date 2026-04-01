Nonette Country Show Café-brocante Nonette Saint-Hilaire-du-Harcouët

Nonette Country Show

Café-brocante Nonette 139 les isles Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Le Nonette Country Show vous donne rendez-vous le samedi 18 avril 2026 au Café Brocante Nonette à Saint-Hilaire-du-Harcouët pour une journée placée sous le signe de la campagne, de l’artisanat et de la convivialité.

Dans l’esprit authentique de la Brocante Nonette, cet événement réunira créateurs, artisans, producteurs et brocanteurs autour d’un univers inspiré de la nature et de la vie rurale. Objets uniques, pièces artisanales, créations originales, trouvailles de brocante et savoir-faire locaux seront à découvrir tout au long de la journée.

Le Country Show sera aussi l’occasion de rencontrer des passionnés, d’échanger avec les exposants et de profiter d’une ambiance chaleureuse au cœur d’un lieu singulier.

Une partie de l’événement sera dédiée aux chiens, en collaboration avec l’association Zang, qui œuvre au rapatriement et à l’adoption d’animaux venant de Guadeloupe. Des ateliers et démonstrations seront proposés avec une éducatrice canine et une toiletteuse, autour du bien-être animal.

Que vous soyez curieux, amateur de brocante, amoureux d’artisanat ou passionné d’animaux, le Nonette Country Show est une invitation à passer un moment simple et inspirant, à la rencontre de créateurs et d’univers singuliers.

Une journée pour flâner, découvrir, échanger… et célébrer l’esprit campagne dans une atmosphère conviviale et authentique. .

Café-brocante Nonette 139 les isles Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 6 78 80 03 21 nonettebrocante@gmail.com

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English : Nonette Country Show

L’événement Nonette Country Show Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-03-18 par OT MSM Normandie BIT Genêts