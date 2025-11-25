« Nono » dessins de presse par Joël AUVIN (NONO) Rue du Général de Gaulle Pontivy

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Début : 2025-11-25 14:30:00

fin : 2025-11-25 16:30:00

2025-11-25

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy

Après des études au lycée Dupuy-de-Lôme de Lorient. Il fait partie dans les années 1970 du Menez-Kamm, foyer culturel. Il est nommé professeur de philosophie au lycée de Carhaix, puis à Vannes au lycée Charles-de-Gaulle. En 2011, il combine ses deux passions, la philosophie et la caricature, pour publier Dessine-moi la philo ! , résumé ludique de l’histoire de la philosophie. En 2015, il fait partie des dessinateurs rendant hommage aux victimes de l’attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo. En 2017, il est l’un des récipiendaires du Collier de l’Hermine .

La conférence porte sur le dessin de presse Comment devient-on dessinateur de presse ? A quoi sert le dessin de presse ? La censure, l’autocensure, la liberté d’expression de l’état de droit. Le dessin de presse avant et après le 7 janvier 2015, les conséquences de l’attentat contre Charlie Hebdo .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 77 77 21 95

