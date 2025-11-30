NONO ET LA POUBELLE MAGIQUE – LABLASCENE Lablachere

dimanche 30 novembre 2025.

Début : 2025-11-30 à 14:30. Tarif : – euros.

En avant pour une nouvelle aventure sur : L’ile des déchets Nono aimerait changer ses habitudes pour sauver la planète.Trier, recycler, composter…Des petits gestes au quotidien qui ne peuvent faire que du bien.Entre Pierreau, Maître Pims, Jon Sun et Nicolas Hublot : pas le temps de s’ennuyer !Des personnages hauts en couleur pour un moment inoubliable.Venez passer un moment drôle, magique et ludique avec Nono et ses nouveaux amis.Un spectacle écologique pour les petits… Et les grands aussi !Auteur(s) : Arnaud RaymackersArtiste(s) : Arnaud Raymackers, Laura Mathieu

LABLASCENE 122 CHEMIN DU RIEUBLANQUET 07230 Lablachere 07