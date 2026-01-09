Nono Gigsta [All Night Long] Ubu Rennes 24 et 25 janvier Ille-et-Vilaine

Tarifs : 5€° Sortir! / 8€ carte Curieuse / 10€ réduit* / 13€ plein*

* Majoration de 2€ sur place

° Tarif Sortir! disponible seulement aux bureaux des Trans, à l’Office du tourisme de Rennes ou sur tourisme-rennes.com

Nono Gigsta [All Night Long]

Les sélections de **Nono Gigsta** n’ont aucune limite. En 2024, son set au réputé Freerotation festival a été désigné par Resident Advisor comme mix de l’année. C’est à Rennes que la DJ désormais basée à Berlin a fait ses débuts sur la radio Canal B puis au sein du collectif **Midi Deux**. Entre bass et techno, elle est une artiste aventureuse, inclassable et toujours pertinente.

Depuis 2019, elle refuse de voyager en avion. Elle a récemment traversé l’Atlantique en voilier pour effectuer une tournée de 13 concerts en Amérique du Nord en empruntant les transports en commun.

Nono Gigsta utilise très peu les réseaux sociaux et refuse que son visage apparaisse en ligne. Aucune vidéo d’elle en train de mixer n’est disponible sur YouTube. Cela ne l’empêche pas d’être respectée par les meilleur·es DJs de la planète, de **Ben UFO** à **Objekt** en passant par **CCL** (#Trans2025) avec qui elle partage les platines sous le projet **Wheel Of Fortune**.

Après 8 ans d’absence sur la scène rennaise, il nous paraissait évident de lui proposer une nuit pour nous nourrir de ses innombrables découvertes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T23:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-25T06:00:00.000+01:00

https://my.weezevent.com/nono-la-gista-all-night-long

Ubu 1 Rue Saint Hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



