NONOBSTANT Théâtre Blossac Châtellerault

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Dans cet espace atemporel, un corps se présente, appréhende ses appuis, se contorsionne, bascule à l’envers, et rentre dans des positions désarticulées. C’est une terre neuve à conquérir, autant qu’une percée dans un territoire suspendu, où le vocabulaire physique s’éprouve en même temps qu’il est mis à l’épreuve.

Jean-Baptiste André est un artiste formé au Centre National des Arts du Cirque, spécialisé dans les équilibres sur les mains. Fondateur de l’Association W, il explore des formes mêlant cirque, théâtre, danse et arts visuels, en solo ou en collaboration avec de nombreux créateurs. Premier artiste de cirque lauréat de la Villa Médicis Hors les Murs, il développe depuis 2002 une œuvre singulière et transdisciplinaire. .

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

