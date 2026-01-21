Nonobstant Théâtre de la Parcheminerie Rennes 4 – 6 février tarif unique de 8 €

Solo pour un acrobate et un sol meuble

Jean-Baptiste André, acrobate danseur, fondateur de l’Association W, compagnie de danse rennaise, vient présenter son nouveau spectacle au Théâtre de la Parcheminerie les 4, 5 et 6 février prochains.

Après plusieurs projets fondés sur un rapport au texte, Jean-Baptiste André renoue avec sa technique circassienne pour un solo. Performance dansée, Nonobstant met à l’épreuve le corps et la technique des équilibres sur les mains sur un sol meuble. Le spectacle dessine la trajectoire d’un homme qui explore et chute, espère et doute, en tentant de rester debout.

« Pratiquer les équilibres sur les mains, c’est autant essayer de réaliser des figures à l’envers et garder ses appuis que de tenir une position au monde ; sans se laisser arrêter par ce qui va contre » confie Jean Baptiste André, danseur et chorégraphe.

La création musicale originale a été créée par le musicien Jean-Baptiste Julien.

Le Théâtre de la Parcheminerie, lieu d’implantation de la compagnie, est partenaire de cet évènement, ainsi que Cyclorama (société rennaise de production et d’accompagnement de projets artistiques).

**INFOS PRATIQUES**

NONOBSTANT

Mercredi 4 février à 16h30

Jeudi 5 février à 17h45

Vendredi 6 février à 19h

Au Théâtre de la Parcheminerie

23 rue de la Parcheminerie à Rennes

Durée : 40 mn

Tout public à partir de 10 ans

Billetterie sur le site de la compagnie [www.associationw.com](http://associationw.com/)

Théâtre de la Parcheminerie 23 Rue de la Parcheminerie Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



