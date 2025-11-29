NOOJ SOEURS CARNAGE Nantes

NOOJ SOEURS CARNAGE Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Nooj est rappeur et beatmaker. Son univers poétique nous renvoie vers un cheminement intérieur, parfois douloureux, parfois léger. Le refuge de Nooj, depuis l’enfance, c’est le hip-hop. Son flow acéré permet de rythmer ses pensées, alliant technique et authenticité.https://www.instagram.com/nooj_n2oj/https://youtu.be/kJeboIJ834Q?si=NsI5Bwrfzsb_8ImV

SOEURS CARNAGE Nantes 44000