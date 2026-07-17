NOOR｜Lieu Chéri – 08 octobre 2026, Lieu Chéri, Bordeaux

Informations pratiques

NOOR｜Lieu Chéri – 08 octobre 2026 Jeudi 8 octobre, 20h00 Lieu Chéri Gironde

17,50€ tarif Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T23:00:00+02:00

Autrice, compositrice et productrice franco-libanaise, Noor ne s’abrite derrière aucun artifice. Elle écrit comme elle respire — sinon elle étouffe. Comme Jacques Brel, Édith Piaf ou Barbara avant elle, Noor (« Lumière », en arabe) nous rappelle que les grandes chansons d’amour ne parlent pas seulement de douleur — elles parlent de vie.

Lieu Chéri Rue des Ateliers, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Retrouvez Noor en concert au Lieu Chéri, à Bordeaux, le 08 octobre 2026.