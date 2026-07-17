NOOR｜Lieu Chéri – 08 octobre 2026, Lieu Chéri, Bordeaux
jeudi 8 octobre 2026 · Lieu Chéri · Bordeaux
Informations pratiques
NOOR｜Lieu Chéri – 08 octobre 2026 Jeudi 8 octobre, 20h00 Lieu Chéri Gironde
17,50€ tarif Carte Jeune
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T23:00:00+02:00
Autrice, compositrice et productrice franco-libanaise, Noor ne s’abrite derrière aucun artifice. Elle écrit comme elle respire — sinon elle étouffe. Comme Jacques Brel, Édith Piaf ou Barbara avant elle, Noor (« Lumière », en arabe) nous rappelle que les grandes chansons d’amour ne parlent pas seulement de douleur — elles parlent de vie.
Lieu Chéri Rue des Ateliers, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine
Retrouvez Noor en concert au Lieu Chéri, à Bordeaux, le 08 octobre 2026.
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Découverte de jeux avec un ludothécaire (6-12 ans), Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux 17 juillet 2026
- Visite : « cherche et trouve » médiéval, Musée d’Aquitaine, Bordeaux 17 juillet 2026
- Alice haute comme trois portes, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux 17 juillet 2026
- Partir en livre, Place Ferdinand Buisson, Bordeaux 17 juillet 2026
- PARCOURS PHOTO 6, Sésame, Bordeaux 17 juillet 2026