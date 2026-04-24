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NOOR PORTEVENT Nantes

NOOR PORTEVENT Nantes

NOOR PORTEVENT Nantes vendredi 24 avril 2026.

Lieu : PORTEVENT

Adresse : 1 BOULEVARD HENRY ORRION

Ville : 44000 Nantes

Département : 44

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:30

NOOR Début : 2026-04-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PORTEVENT 1 BOULEVARD HENRY ORRION 44000 Nantes 44

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