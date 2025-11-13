Nor Baizen Baneki Théâtre Michel portal Bayonne
Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 24 – 24 – EUR
Spectacle présenté en euskara surtitré en français.
Si je savais qui je suis… Et toi, le sais-tu ? Comment savoir si l’on est bien celui que l’on prétend être ? Dans le reflet de ses parents ? Dans celui de ses enfants ? En lisant les traces laissées derrière soi ? Comment savoir qui on est, si l’on mute sans cesse dans un environnement en perpétuel mouvement ?
La découverte de la main de bronze d’Irulegi inspire ce spectacle. Et si le théâtre était le meilleur terrain pour une archéologie introspective ?
Théâtre
Durée 2h .
Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27
