Nor Baizen Baneki Théâtre Michel portal Bayonne vendredi 14 novembre 2025.

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Spectacle présenté en euskara surtitré en français.

Si je savais qui je suis… Et toi, le sais-tu ? Comment savoir si l’on est bien celui que l’on prétend être ? Dans le reflet de ses parents ? Dans celui de ses enfants ? En lisant les traces laissées derrière soi ? Comment savoir qui on est, si l’on mute sans cesse dans un environnement en perpétuel mouvement ?

La découverte de la main de bronze d’Irulegi inspire ce spectacle. Et si le théâtre était le meilleur terrain pour une archéologie introspective ?

Théâtre

Durée 2h .

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27

