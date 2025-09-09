Nora Hamzawi Amiens

Nora Hamzawi Amiens vendredi 20 mars 2026.

Nora Hamzawi

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

On l’a souvent vue au cinéma dans des films d’auteurs, mais ce n’est pas tout Nora Hamzawi est d’une drôlerie époustouflante !

Pour son troisième spectacle seule en scène, elle nous embarque dans son intimité et nous offre une sorte de huis clos en mode logorrhée jubilatoire. Sa plume est, de l’avis de tous, l’une des plus brillantes du moment dans cet univers du stand up. Nora la grande névrosée est la championne du cash, de l’autodérision et de la légèreté. Voilà une fille que l’on aimerait avoir pour copine avec elle, rien n’est grave et elle a l’immense talent de tenir sur tout ce qui pourrait l’être un discours finalement joyeux et désopilant. Son regard sur le monde et sur nos vies est d’une acuité rare, sa lucidité sur elle-même sans concessions.

C’est fin, frais et délicieusement savoureux !

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

We’ve often seen her in auteur films, but that’s not all! nora Hamzawi is breathtakingly funny!

For her third one-woman show, she takes us on a journey of intimacy, offering us a kind of huis clos in jubilant logorrhea mode. By all accounts, her writing is one of the most brilliant of the moment in the world of stand-up. The neurotic Nora is a champion of cash, self-mockery and lightness. She?s the kind of girl you?d like to have for a girlfriend: with her, nothing is serious, and she has the immense talent to talk about everything that could be, in a way that?s ultimately joyful and hilarious. Her view of the world and our lives is uncommonly sharp, her lucidity uncompromising.

It’s fine, fresh and deliciously delicious!

German :

Man hat sie im Kino oft in Autorenfilmen gesehen, aber das ist noch nicht alles? nora Hamzawi ist atemberaubend komisch!

In ihrem dritten Stück, das sie allein auf der Bühne aufführt, nimmt sie uns mit in ihre Intimsphäre und bietet uns eine Art geschlossenes Haus im Modus der jubelnden Logorrhoe. Ihre Feder ist nach Meinung aller Beteiligten eine der brillantesten, die derzeit in der Welt des Stand-Ups zu finden ist. Nora, die große Neurotikerin, ist die Meisterin des Bargelds, der Selbstironie und der Leichtigkeit. Sie ist ein Mädchen, das man gerne als Freundin hätte: Bei ihr ist nichts ernst und sie hat das große Talent, über alles, was ernst sein könnte, eine fröhliche und urkomische Rede zu halten. Ihr Blick auf die Welt und unser Leben ist von seltener Schärfe, ihre Klarheit über sich selbst kompromisslos.

Das ist fein, frisch und köstlich!

Italiano :

L’abbiamo vista spesso in film d’autore, ma non è tutto? nora Hamzawi è di una simpatia mozzafiato!

Per il suo terzo one-woman show, ci accompagna in un viaggio nella sua intimità, offrendoci una sorta di performance a porte chiuse in modalità logorrea. A detta di tutti, la sua scrittura è una delle più brillanti del momento nel mondo dello stand-up. Nora la nevrotica è una campionessa di denaro, autoironia e leggerezza. È il tipo di ragazza che vorresti avere come amica: con lei nulla è serio e ha l’immenso talento di parlare di tutto ciò che potrebbe essere, in un modo che alla fine è gioioso ed esilarante. Il suo sguardo sul mondo e sulle nostre vite è straordinariamente acuto, e la sua lucidità su se stessa senza compromessi.

È raffinato, fresco e delizioso!

Espanol :

La hemos visto a menudo en películas de autor, pero eso no es todo? ¡Nora Hamzawi es impresionantemente divertida!

Para su tercer espectáculo en solitario, nos lleva de viaje a su intimidad, ofreciéndonos una especie de espectáculo a puerta cerrada en modo de jubilosa logorrea. Según todos los indicios, su escritura es una de las más brillantes del mundo del stand-up actual. Nora la neurótica es la campeona del efectivo, la autoburla y la ligereza. Es el tipo de chica que te gustaría tener como amiga: con ella, nada es serio y tiene el inmenso talento de hablar de todo lo que podría serlo, de una forma que en el fondo es alegre e hilarante. Su visión del mundo y de nuestras vidas es extraordinariamente aguda, y su lucidez sobre sí misma, inflexible.

Es fino, fresco y delicioso

L’événement Nora Hamzawi Amiens a été mis à jour le 2025-09-09 par OT D’AMIENS