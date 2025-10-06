NORA HAMZAWI – ARCADIUM Annecy
NORA HAMZAWI – ARCADIUM Annecy samedi 21 novembre 2026.
NORA HAMZAWI Début : 2026-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.
RPO PRÉSENTE : NORA HAMZAWIQuand tes deux dernières recherches Google sont « temps parcours bombe atomique » et « méthode pour rajeunir sans effort » ça parait clair qu’il y a un rapport au monde pas sain. Nora Hamzawi revient sur scène au plus près de son intimité, utilisant son couple comme sas de décompression au chaos extérieur
Vous pouvez obtenir votre billet ici
ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74