Nora Hamzawi Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 20:00 –

Gratuit : non 39 € 39 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/nora-hamzawi.html Tout public

One woman show Quand tes deux dernières recherches Google sont « temps parcours bombe atomique » et « méthode pour rajeunir sans effort », ça parait clair qu’il y a un rapport au monde pas sain.Nora Hamzawi revient sur scène au plus près de son intimité, utilisant son couple comme sas de décompression au chaos extérieur. Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/nora-hamzawi.html