Nora Hamzawi Humour L’Alizé Guipavas

Nora Hamzawi Humour L’Alizé Guipavas vendredi 16 janvier 2026.

Nora Hamzawi Humour

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Quand tes deux dernières recherches Google sont « temps parcours bombe atomique » et « méthode pour rajeunir sans effort » ça parait clair qu’il y a un rapport au monde pas sain.

L’humoriste revient sur scène au plus près de son intimité, utilisant son couple comme sas de décompression au chaos extérieur.

Information pratique

Réservation recommandée. .

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nora Hamzawi Humour Guipavas a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole