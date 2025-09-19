Nora Hamzawi Humour L’Alizé Guipavas
Nora Hamzawi Humour L’Alizé Guipavas vendredi 16 janvier 2026.
Nora Hamzawi Humour
L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:00:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Quand tes deux dernières recherches Google sont « temps parcours bombe atomique » et « méthode pour rajeunir sans effort » ça parait clair qu’il y a un rapport au monde pas sain.
L’humoriste revient sur scène au plus près de son intimité, utilisant son couple comme sas de décompression au chaos extérieur.
Information pratique
Réservation recommandée. .
L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 50
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Nora Hamzawi Humour Guipavas a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole