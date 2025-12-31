NORA HAMZAWI Route De Fos RN 569 Istres

NORA HAMZAWI

Jeudi 16 avril 2026 à partir de 20h. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Nora Hamzawi revient sur scène avec son troisième spectacle au plus près de son intimité, utilisant son couple comme sas de décompression au chaos extérieur.



Conseillé à partir de 15 ans

Quand tes deux dernières recherches Google sont ‘‘temps parcours bombe atomique’’ et ‘‘méthode pour rajeunir sans effort’’, ça parait clair qu’il y a un rapport au monde pas sain. . La standuppeuse use d’un formidable sens de la formule pour évoquer l’influence de notre époque anxiogène sur nos vies intimes. Cette angoissée notoire offre à son public une véritable thérapie par le rire. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

English :

Nora Hamzawi returns to the stage with her third show, focusing on her personal life and using her relationship as a decompression chamber against the outside chaos.



Recommended for ages 15 and up

