Nora Hamzawi – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

Nora Hamzawi Début : 2026-04-16 à 20:00. Tarif : – euros.

SCENES ET CINES PRÉSENTE : NORA HAMZAWINora Hamzawi revient sur scène avec son troisième spectacle au plus près de son intimité, utilisant son couple comme sas de décompression au chaos extérieur. « Quand tes deux dernières recherches Google sont ‘‘temps parcours bombe atomique’’ et ‘‘méthode pour rajeunir sans effort’’, ça parait clair qu’il y a un rapport au monde pas sain. ». La standuppeuse use d’un formidable sens de la formule pour évoquer l’influence de notre époque anxiogène sur nos vies intimes. Cette angoissée notoire offre à son public une véritable thérapie par le rire. Durée 1h30 Conseillé à partir de 15 ansAccès PMR. Se présenter environ 45 minutes avant la représentation.

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13