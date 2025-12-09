Nora Hamzawi Saint-Dizier

Nora Hamzawi

Les fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Tout public

Nora Hamzawi, humoriste et chroniqueuse, revient sur scène avec son nouveau spectacle après le succès de son précédent one-woman show et ses débuts au cinéma. Avec autodérision, elle aborde les défis de la quarantaine et ses propres expériences pour explorer les relations de couple, l’anxiété et la vie moderne. Une véritable thérapie par le rire. .

Les fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

