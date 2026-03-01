Nora, selfie d’une femme sous influence numérique

Auditorium de la Maison du Parc du Morvan Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28 20:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Nora selfie d’une femme sous emprise numérique mêle théâtre, clown, danse et musique live.

Elle questionne l’impact du smartphone sur la santé et la convivialité. Pour tous publics à partir de 10 ans. .

Auditorium de la Maison du Parc du Morvan Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 08 57 contact@cooperativedessavoirs.org

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English :

L’événement Nora, selfie d’une femme sous influence numérique Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)