Norauto recrute ! Venez découvrir le métier de Technicien / Technicienne service rapide en automobile. Chantepie – Agence RENNES NORD Chantepie

Journée Découverte des Métiers de l’Atelier chez Norauto À la recherche d’un nouveau défi professionnel ? Norauto organise un événement spécial pour te présenter ses offres d’emploi et t’expliquer en détail les missions en atelier. Au programme : – Présentation des postes disponibles en atelier. – Découverte des missions : entretien courant des véhicules, service rapide, contrôle technique, sécurité en atelier, etc. – Échanges avec les équipes pour comprendre les attentes et les opportunités. –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-06T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-06T11:30:00.000+01:00

Chantepie – Agence RENNES NORD 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



