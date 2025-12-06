NORAYA en concert Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

NORAYA en concert Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris samedi 6 décembre 2025.

Artiste, autrice, compositrice, Noraya

chante les femmes du monde. Dans son premier EP « mille et une »,

elle peignait des portraits authentiques et intimistes de femmes

contemporaines. Telle une conteuse, Noraya chante aujourd’hui la vie et les

émotions qui l’animent. Elle nous transporte dans son univers folk intimiste

aux sonorités métissées.

Répéthèque à la bibliothèque Rainer-Maria Rilke

Le samedi 06 décembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T19:00:00+01:00

fin : 2025-12-06T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T18:00:00+02:00_2025-12-06T20:00:00+02:00

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 ter Boulevard du Port-Royal 75005 Paris

+33156817292 https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/