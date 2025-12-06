NORAYA en concert Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris
NORAYA en concert Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris samedi 6 décembre 2025.
Artiste, autrice, compositrice, Noraya
chante les femmes du monde. Dans son premier EP « mille et une »,
elle peignait des portraits authentiques et intimistes de femmes
contemporaines. Telle une conteuse, Noraya chante aujourd’hui la vie et les
émotions qui l’animent. Elle nous transporte dans son univers folk intimiste
aux sonorités métissées.
Répéthèque à la bibliothèque Rainer-Maria Rilke
Le samedi 06 décembre 2025
de 18h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-06T19:00:00+01:00
fin : 2025-12-06T21:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-06T18:00:00+02:00_2025-12-06T20:00:00+02:00
Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 ter Boulevard du Port-Royal 75005 Paris
+33156817292 https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/