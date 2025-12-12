NORD//NOIR MONA GUBA – LA LUCIOLE Alencon

NORD//NOIR MONA GUBA Début : 2026-03-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Dans le cadre du Printemps de la Chanson, en partenariat avec C’61, La Luciole vous propose une soirée puissante et percutante avec le duo NORD//NOIR et l’auteure-compositrice Mona Guba.NORD//NOIR : NORD//NOIR vient de Calais, et leur univers musical défie les codes : un mix intense de techno et de gabber punk, qu’ils qualifient eux-mêmes de “cold rave chantée”. Ils posent leurs textes dans la densité des luttes — violence sociale, solitude, condition prolétaire, migratoire — tout en invitant à la fête noire, à la communion des esprits en révolte.Sur scène, leur performance se déploie comme un manifeste : deux masques, une esthétique visuelle forte, une énergie brute, pour faire “danser les tristes et sourire les déçus”.Mona Guba :Mona Guba, quant à elle, incarne une voix singulière et engagée dans un monde où être femme dans la musique relève parfois du combat. Elle façonne des textes à la fois sincères et piquants, tissant humour et gravité. Sur scène, elle mêle les genres pour délivrer des messages forts, subtiles réflexions sur les rapports humains, la force, la vulnérabilité. Sa musique mêle profondeur, jeu de mots et poésie, offrant une performance à la fois réfléchie et pleine de vie.Cette soirée sera un moment de tension bien dosée : des beats puissants, des paroles engagées, des instants de fête sombre et de réflexion. Une invitation à écouter, ressentir et se connecter — dans la révolte comme dans la douceur.

LA LUCIOLE 171 ROUTE DE BRETAGNE 61000 Alencon 61