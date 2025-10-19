Nordic Day col de Couraduque Aucun

Nordic Day

col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Nordic day édition 2025.

Journée de préparation physique avant la saison hivernale organisée par la Station sport nature du Val d’Azun.

Programme détaillé communiqué prochainement.

col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 70 32 97 80

English :

Nordic day 2025 edition.

Day of physical preparation before the winter season organized by the Val d’Azun nature sports resort.

Detailed program to be announced.

German :

Nordic day Ausgabe 2025.

Tag der körperlichen Vorbereitung auf die Wintersaison, organisiert von der Station sport nature du Val d’Azun.

Detailliertes Programm wird in Kürze bekannt gegeben.

Italiano :

Giornata nordica edizione 2025.

Una giornata di preparazione fisica prima della stagione invernale, organizzata dal centro sportivo naturale della Val d’Azun.

Programma dettagliato da annunciare.

Espanol :

Día Nórdico Edición 2025.

Una jornada de preparación física antes de la temporada de invierno, organizada por la estación de deportes de naturaleza Val d’Azun.

Programa detallado por anunciar.

