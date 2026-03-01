Nordic d’Or Compétition biathlon et nordic skieurcross Arâches-la-Frasse

Nordic d’Or Compétition biathlon et nordic skieurcross

Col de Pierre Carrée Arâches-la-Frasse Haute-Savoie

Début : 2026-03-21 08:00:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Le Nordic d’Or est une journée nationale de compétition de biathlon et skieurcross destinée aux enfants U11–U13.

Col de Pierre Carrée Arâches-la-Frasse 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 90 02 38 info@esf-lescarroz.com

English :

The Nordic d?Or is a national biathlon and skiercross competition for U11?U13 children.

