NORDIC MONSTER TEST Route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc
TESTEZ GRATUITEMENT LE MATÉRIEL Nordique HIVER 2026
Au programme
-> Ski test
-> Parcours trappeur kids
-> Fartage & préparation de skis
-> Concours de skierg lots à gagner
-> Buvette sur place
Route du Bouchet Maison Nordique Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 56 98
English :
TEST THE WINTER 2026 Nordic MATERIAL FREE OF CHARGE
On the program
-> Ski test
-> Kids trapper course
-> Ski waxing & preparation
-> Ski contest with prizes
-> Refreshment bar on site
German :
TESTEN SIE GRATIS DAS NORDISCHE MATERIAL WINTER 2026!
Auf dem Programm stehen:
-> Skitest
-> Trapperparcours Kids
-> Wachsen und Präparieren von Skiern
-> Skierg-Wettbewerb: Es gibt viel zu gewinnen!
-> Getränke vor Ort
Italiano :
TESTARE GRATUITAMENTE LE ATTREZZATURE DELL’INVERNO 2026
In programma:
-> Test di sci
-> Corso di trapper per bambini
-> Preparazione e sciolinatura degli sci
-gara di sci > Premi in palio
-> Bar per il ristoro in loco
Espanol :
PRUEBA GRATUITA DEL EQUIPO NÓRDICO INVIERNO 2026
En el programa:
-> Prueba de esquí
-> Curso de trampero para niños
-> Encerado y preparación de esquís
-competición de esquí > Premios
-> Bar in situ
