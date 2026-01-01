Nordic night à la Praille Plateau d’Hauteville

Nordic night à la Praille

Col de la Rochette Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Temps convivial pour les accompagnants

non skieurs 8€/pers

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Soirée découverte du ski de fond sur le domaine nordique de la Praille !

Col de la Rochette Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 84 52 58 10

English :

Discover cross-country skiing at La Praille Nordic ski area!

