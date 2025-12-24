Nordic Night Chapelle des Bois, DOMAINE NORDIQUE DE SUR-LYAND GRAND-COLOMBIER Chapelle-des-Bois

Nordic Night Chapelle des Bois

DOMAINE NORDIQUE DE SUR-LYAND GRAND-COLOMBIER 28 Route des Pâturages Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 18:00:00

fin : 2026-02-09 22:00:00

Date(s) :

2026-02-09

SOIRÉE NORDIC NIGHT Chapelle-des-Bois

Le 09 Février 2026, l’Espace Nordique Jurassien et le site nordique de la commune de Chapelle-des-Bois, vous invitent à découvrir (ou redécouvrir) le ski de fond dans une ambiance conviviale et hivernale en nocturne ✨

La Nordic Night, est l’occasion idéale de profiter de la glisse après le travail, encadré(e) par un moniteur, et de vivre une expérience sportive accessible à tous.

Que vous veniez seul(e), en famille ou entre amis, chaussez les skis et laissez-vous séduire par l’activité la plus emblématique de nos montagnes du Jura.

Plus d’informations et inscription obligatoire ici

https://www.espacenordiquejurassien.com/nos-evenements-de-l-hiver/soiree-initiation.html .

DOMAINE NORDIQUE DE SUR-LYAND GRAND-COLOMBIER 28 Route des Pâturages Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nordic Night Chapelle des Bois

L’événement Nordic Night Chapelle des Bois Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2025-12-24 par ESPACE NORDIQUE JURASSIEN