Nordic Night

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 18:00:00

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

Organisée par l’Espace Nordique Jurassien, les nordic nights, c’est une soirée d’initiation au ski de fond

Pass soirée ski

1h de cours

Location de matérie

Temps convivial .

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nordic Night

L’événement Nordic Night Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2025-12-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS