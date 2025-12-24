Nordic Night Foncine le Haut, Foncine-le-Haut
Nordic Night Foncine le Haut, Foncine-le-Haut jeudi 5 février 2026.
Nordic Night Foncine le Haut
Lieu-dit Ferme Valentin Foncine-le-Haut Jura
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 18:00:00
fin : 2026-02-05 22:00:00
Date(s) :
2026-02-05
SOIRÉE NORDIC NIGHT Foncine-le-Haut❄️
Le 05 Février 2026, l’Espace Nordique Jurassien et le site nordique de la commune de Foncine-le-Haut, vous invitent à découvrir (ou redécouvrir) le ski de fond dans une ambiance conviviale et hivernale en nocturne ✨
La Nordic Night, est l’occasion idéale de profiter de la glisse après le travail, encadré(e) par un moniteur, et de vivre une expérience sportive accessible à tous ️
Que vous veniez seul(e), en famille ou entre amis, chaussez les skis et laissez-vous séduire par l’activité la plus emblématique de nos montagnes du Jura ❤️
Plus d’informations et inscription obligatoire ici
https://www.espacenordiquejurassien.com/nos-evenements-de-l-hiver/soiree-initiation.html .
Lieu-dit Ferme Valentin Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nordic Night Foncine le Haut
L’événement Nordic Night Foncine le Haut Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2025-12-24 par ESPACE NORDIQUE JURASSIEN