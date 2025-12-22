Nordic Night

Départ des pistes Frasne Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Organisée par l’Espace Nordique Jurassien, les nordic nights, c’est une soirée d’initiation au ski de fond

Pass soirée ski

1h de cours

Location de matérie

Temps convivial .

Départ des pistes Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nordic Night

L’événement Nordic Night Frasne a été mis à jour le 2025-12-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS