Nordic Night Lajoux, Lajoux

Nordic Night Lajoux

27 Quartier Le Village Lajoux Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 18:00:00

fin : 2026-01-15 22:00:00

Date(s) :

2026-01-15

SOIRÉE NORDIC NIGHT Lajoux ❄️

Le 15 janvier 2026, l’Espace Nordique Jurassien et le site nordique de la Communauté de communes Haut-Jura Saint Claude, site nordique de Lajoux vous invitent à découvrir (ou redécouvrir) le ski de fond dans une ambiance conviviale et hivernale en nocturne ✨

La Nordic Night, est l’occasion idéale de profiter de la glisse après le travail, encadré(e) par un moniteur, et de vivre une expérience sportive accessible à tous ️

‍ ‍ ‍ Que vous veniez seul(e), en famille ou entre amis, chaussez les skis et laissez-vous séduire par l’activité la plus emblématique de nos montagnes du Jura ❤️

Plus d’informations et inscription obligatoire ici

https://www.espacenordiquejurassien.com/nos-evenements-de-l-hiver/soiree-initiation.html .

27 Quartier Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Nordic Night Lajoux

