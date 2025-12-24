Nordic night, Pontarlier
Nordic night, Pontarlier vendredi 23 janvier 2026.
Nordic night
La Malmaison Pontarlier Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 22:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Organisé par l’Espace Nordique Jurassien.
Les Nordic Nights sont des soirées de découverte du ski de fond (classique et skating) dans un cadre détendu et convivial à destination des locaux non/peu skieurs. La soirée inclut la location du matériel, 1h de cours de ski avec un moniteur, ainsi qu’un temps convivial avec dégustation de vin chaud et de fromage locaux.
Soirées annulées en cas de manque de neige. .
La Malmaison Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nordic night
L’événement Nordic night Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS