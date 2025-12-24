Nordic night, Pontarlier

Nordic night

La Malmaison Pontarlier Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

2026-01-23

Organisé par l’Espace Nordique Jurassien.

Les Nordic Nights sont des soirées de découverte du ski de fond (classique et skating) dans un cadre détendu et convivial à destination des locaux non/peu skieurs. La soirée inclut la location du matériel, 1h de cours de ski avec un moniteur, ainsi qu’un temps convivial avec dégustation de vin chaud et de fromage locaux.

Soirées annulées en cas de manque de neige. .

La Malmaison Pontarlier 25300 Doubs

English : Nordic night

