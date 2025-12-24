Nordic Nights de l’Espace Nordique Jurassien Nanchez
Prénovel Nanchez Jura
Nordic Nights à Prénovel jeudi 12 février de 18h à 20h
Soirée d’initiation au ski de fond
Pass soirée 20€ 1h de cours + location de matériel, dégustation (fromage local, vin chaud)
Réservation sur www.espacenordiquejurassien.com .
Prénovel Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Nordic Nights de l’Espace Nordique Jurassien
