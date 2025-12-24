Nordic Nights de l’Espace Nordique Jurassien Nanchez

Nordic Nights de l’Espace Nordique Jurassien

Prénovel Nanchez Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12 20:00:00

2026-02-12

Nordic Nights à Prénovel jeudi 12 février de 18h à 20h

Soirée d’initiation au ski de fond

Pass soirée 20€ 1h de cours + location de matériel, dégustation (fromage local, vin chaud)

Réservation sur www.espacenordiquejurassien.com .

Prénovel Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

