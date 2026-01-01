Nordic Nights Centre du village Lamoura

Nordic Nights Centre du village Lamoura jeudi 29 janvier 2026.

Nordic Nights

Centre du village 459 Grande Rue Lamoura Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 18:00:00
fin : 2026-01-29

Date(s) :
2026-01-29

Une séance de ski de fond à prix défiant toute concurrence avec de nombreuses animations le temps d’une soirée. Le prix contient l’initiation et la location du matériel de ski de fond !
Inscriptions https://www.espacenordiquejurassien.com   .

Centre du village 459 Grande Rue Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

English : Nordic Nights

