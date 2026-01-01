Nordic Nights Centre du village Lamoura

Nordic Nights

Centre du village 459 Grande Rue Lamoura Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 18:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Une séance de ski de fond à prix défiant toute concurrence avec de nombreuses animations le temps d’une soirée. Le prix contient l’initiation et la location du matériel de ski de fond !

Inscriptions https://www.espacenordiquejurassien.com .

Centre du village 459 Grande Rue Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nordic Nights

L’événement Nordic Nights Lamoura a été mis à jour le 2026-01-16 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses