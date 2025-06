Nordic-pilates à Espeilhac Roussennac 14 juillet 2025 07:00

Nordic-pilates à Espeilhac de 9 h 00 à 11 h 30. Parcours et posture variés accessibles à toutes et tous. Bâtons de marche fournis. 15 euros la séance. Renseignements et inscriptions 06 18 44 47 60. (Santé vous bien)

Espeilhac

Roussennac 12220 Aveyron Occitanie +33 6 18 44 47 60

English :

Nordic-pilates at Espeilhac from 9.00 am to 11.30 am. Varied routes and postures accessible to all. Walking poles provided. 15 euros per session. Information and registration 06 18 44 47 60. (Santé vous bien)

German :

Nordic-Pilates in Espeilhac von 9:00 bis 11:30 Uhr. Verschiedene Strecken und Körperhaltungen für alle zugänglich. Wanderstöcke werden zur Verfügung gestellt. 15 Euro pro Sitzung. Informationen und Anmeldungen 06 18 44 47 60. (Gesundheit geht vor)

Italiano :

Nordic-pilates all’Espeilhac dalle 9.00 alle 11.30. Vari percorsi e posture accessibili a tutti. Bastoncini forniti. 15 euro a sessione. Informazioni e prenotazioni 06 18 44 47 60. (Santé vous bien)

Espanol :

Nordic-pilates en Espeilhac de 9h a 11h30. Varios recorridos y posturas accesibles a todos. Bastones proporcionados. 15 euros por sesión. Información y reservas 06 18 44 47 60. (Salud)

