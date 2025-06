Nordic-Pilates Cransac 3 août 2025 07:00

Aveyron

Nordic-Pilates Cransac Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Alliez souffle, mouvement et nature

Découvrez le Nordic-Pilates une alliance unique entre marche nordique et Pilates pour renfoncer votre corps en douceur, en plein air et en pleine conscience.

Parcours et postures variés, accessibles à toutes et tous.

Ambiance conviviale assurée.

Bâtons de marche nordique fournis.

15€ la séance. De 9h à 11h30

Séances encadrées par une professionnelle de l’activité physique, certifiée en marche nordique et pilates.

Renseignements et inscriptions santevousbien12@gmail.com Amélie BAUR 06 18 44 47 60 15 .

Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 6 18 44 47 60 santevousbien12@gmaik.com

English :

Combine breath, movement and nature

German :

Verbinden Sie Atem, Bewegung und Natur

Italiano :

Combinare respiro, movimento e natura

Espanol :

Combinar respiración, movimiento y naturaleza

