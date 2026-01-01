Nordic pilates Impasse du Noroit Saint-Pierre-Quiberon
Nordic pilates Impasse du Noroit Saint-Pierre-Quiberon dimanche 25 janvier 2026.
Nordic pilates
Impasse du Noroit Adya Studio Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 14:30:00
fin : 2026-01-25 16:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Le nordic pilates est une combinaison de marche a pied avec batons à résistance, avec des arrêts dédiés à la pratique du pilates.
La sortie dure 1h30 avec départ au studio direction la Cote Sauvage.
Les bâtons sont fournis, prévoir chaussures de marche ou baskets et se couvrir. .
Impasse du Noroit Adya Studio Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 59 58 24 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nordic pilates Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon