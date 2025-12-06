Nordic Tour Alpvengers Saint-Sigismond
Nordic Tour Alpvengers Saint-Sigismond lundi 15 décembre 2025.
Nordic Tour Alpvengers
Plateau d’Agy Saint-Sigismond Haute-Savoie
Début : 2025-12-15
fin : 2025-03-31
2025-12-15
Ça y est, c’est officiel le Nordic Tour 2026 arrive très bientôt… et c’est le premier championnat de ski nordique connecté des Alpes !
Plateau d’Agy Saint-Sigismond 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 96 69 69 tourisme@cluses-montagnes.com
English : Nordic Tour Alpvengers
It’s official: the Nordic Tour 2026 is just around the corner… and it’s the first connected Nordic skiing championship in the Alps!
