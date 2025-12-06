Nordic Tour Alpvengers

Plateau d’Agy Saint-Sigismond Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15

fin : 2025-03-31

Date(s) :

2025-12-15

Ça y est, c’est officiel le Nordic Tour 2026 arrive très bientôt… et c’est le premier championnat de ski nordique connecté des Alpes !

.

Plateau d’Agy Saint-Sigismond 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 96 69 69 tourisme@cluses-montagnes.com

English : Nordic Tour Alpvengers

It’s official: the Nordic Tour 2026 is just around the corner… and it’s the first connected Nordic skiing championship in the Alps!

L’événement Nordic Tour Alpvengers Saint-Sigismond a été mis à jour le 2025-12-04 par Cluses Arve & montagnes Tourisme