NORDIC Vichy Allier Tour Centre socio culturel Abrest
NORDIC Vichy Allier Tour Centre socio culturel Abrest samedi 28 mars 2026.
NORDIC Vichy Allier Tour
Centre socio culturel 1 avenue des Graviers Abrest Allier
Tarif : 5 – 5 – 12.5 EUR
de 19 à 25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
Date(s) :
2026-03-28
L’Association loi 1901 Nordic Vichy Allier Tour organise sa 5ème édition NORDIC VAT les 28 & 29 Mars 2026 à Abrest.
.
Centre socio culturel 1 avenue des Graviers Abrest 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@nordic-vat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Association loi 1901 Nordic Vichy Allier Tour is organizing its 5th NORDIC VAT on March 28 & 29, 2026 in Abrest.
L’événement NORDIC Vichy Allier Tour Abrest a été mis à jour le 2026-01-24 par Vichy Destinations