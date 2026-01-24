NORDIC Vichy Allier Tour Centre socio culturel Abrest

NORDIC Vichy Allier Tour

Centre socio culturel 1 avenue des Graviers Abrest Allier

Tarif : 5 – 5 – 12.5 EUR

de 19 à 25 ans

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

2026-03-28

L’Association loi 1901 Nordic Vichy Allier Tour organise sa 5ème édition NORDIC VAT les 28 & 29 Mars 2026 à Abrest.

Centre socio culturel 1 avenue des Graviers Abrest 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@nordic-vat.fr

English :

The Association loi 1901 Nordic Vichy Allier Tour is organizing its 5th NORDIC VAT on March 28 & 29, 2026 in Abrest.

