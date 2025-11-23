Nordic Yoga Clubhouse Bernières-sur-Mer

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 12:00:00

2025-11-23

Le Nordic Yoga®, c’est l’union de la marche nordique et du Yoga. Bien plus qu’une marche avec bâtons et quelques postures, c’est un moment de pleine présence à soi. Chaque pas conscient devient une manière d’ancrer nos pensées, chaque mouvement fluide nous aide à libérer les tensions et chaque respiration devient une passerelle vers plus de calme. Le souffle, le rythme, les gestes amples nous aident à apaiser le mental, écouter ce qui se passe en nous et à retrouver ce lien profond avec soi. Marche méditative, respirations, temps d’apprentissage ou approfondissement de la technique de marche nordique, asanas et partages, un temps hors du temps rien que pour toi.

English : Nordic Yoga

Meditative walking, breathing, time to learn or deepen your Nordic walking technique, asanas and sharing. Book on 06 25 10 21 76

German : Nordic Yoga

Meditatives Gehen, Atemübungen, Zeit zum Erlernen oder Vertiefen der Nordic Walking-Technik, Asanas und Austausch. Reservierung unter 06 25 10 21 76

Italiano :

Camminata meditativa, respirazione, tempo per imparare o approfondire la tecnica del nordic walking, asana e condivisione. Prenotare al numero 06 25 10 21 76

Espanol :

Marcha meditativa, respiración, tiempo para aprender o profundizar en la técnica de la marcha nórdica, asanas y puesta en común. Reserva en el 06 25 10 21 76

L’événement Nordic Yoga Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-19 par Office de tourisme de Cœur de Nacre