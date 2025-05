Nordic Yoga et découverte de la nature en ville – Parking Champ de Foire Toul, 20 mai 2025 18:30, Toul.

Meurthe-et-Moselle

Nordic Yoga et découverte de la nature en ville Parking Champ de Foire Avancée Porte de Metz Toul Meurthe-et-Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date : 2025-05-20

Début : Mardi Mardi 2025-05-20 18:30:00

fin : 2025-05-20 20:30:00



2025-05-20

Rejoignez Sylvie pour une séance de Nordic Yoga, une alliance parfaite entre la marche nordique et des postures de yoga, dans un cadre urbain empreint de nature.

Cette balade douce vous fera découvrir le parcours de l’arbre et les espaces verts de Toul, tout en travaillant votre équilibre, votre respiration et votre ancrage.

Réservation obligatoire !Tout public

0 .

Parking Champ de Foire Avancée Porte de Metz

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est odysseetouloise@gmail.com

English :

Join Sylvie for a Nordic Yoga session, a perfect blend of Nordic walking and yoga postures, in a natural urban setting.

This gentle stroll will help you discover Toul’s tree circuit and green spaces, while working on your balance, breathing and grounding.

Reservations essential!

German :

Begleiten Sie Sylvie zu einer Nordic-Yoga-Sitzung, einer perfekten Verbindung von Nordic Walking und Yogahaltungen in einer von der Natur geprägten städtischen Umgebung.

Bei diesem sanften Spaziergang werden Sie den Baumlauf und die Grünflächen von Toul entdecken und dabei Ihr Gleichgewicht, Ihre Atmung und Ihre Verankerung trainieren.

Reservierung erforderlich!

Italiano :

Unitevi a Sylvie per una sessione di Nordic Yoga, una combinazione perfetta di camminata nordica e posizioni yoga, in un ambiente urbano naturale.

Questa passeggiata dolce vi farà scoprire il circuito di alberi e gli spazi verdi di Toul, lavorando sull’equilibrio, sulla respirazione e sul radicamento.

La prenotazione è essenziale!

Espanol :

Únase a Sylvie para una sesión de yoga nórdico, una combinación perfecta de marcha nórdica y posturas de yoga, en un entorno urbano natural.

Este suave paseo le hará descubrir el circuito de árboles y los espacios verdes de Toul, al tiempo que trabaja el equilibrio, la respiración y la conexión a tierra.

Imprescindible reservar

