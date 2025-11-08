NordicWalkin’ Saumur

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – 48 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08

Cet événement entièrement consacré à la marche nordique vous invite à explorer les plus beaux sites de Saumur et du Val de Loire, à travers des parcours pensés pour allier découverte, patrimoine et plaisir de l’effort.

Venez vivre la première édition du grand rassemblement de la Marche Nordique à Saumur Val de Loire !

Pratiquée en pleine nature avec des bâtons spécifiques, la marche nordique séduit par son accessibilité et ses bienfaits. Elle sollicite l’ensemble du corps, alliant endurance, tonicité et découverte des paysages. Que l’on soit sportif aguerri ou amateur de balades dynamiques, cette discipline venue des pays scandinaves offre un équilibre parfait entre activité physique et bien-être.

Le temps d’un week-end, Saumur devient la capitale de la marche nordique. Entre Loire et patrimoine, cette cité emblématique dévoile ses trésors son château qui surplombe les flots, ses ruelles historiques, ses vignobles renommés et ses traditions équestres portées par le prestigieux Cadre Noir. Nichée dans un écrin de nature, Saumur offre un décor idéal pour se dépenser tout en s’émerveillant.

Que vous veniez pour vous dépasser, partager un moment convivial ou découvrir les richesses de Saumur, le NordicWalkin’ Saumur 2025 vous promet un week-end sportif et inoubliable.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 8 au dimanche 9 novembre 2025. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 infos@ot-saumur.fr

English :

This event, entirely devoted to Nordic walking, invites you to explore the most beautiful sites in Saumur and the Loire Valley, on routes designed to combine discovery, heritage and the pleasure of effort.

German :

Diese Veranstaltung, die ganz dem Nordic Walking gewidmet ist, lädt Sie dazu ein, die schönsten Orte in Saumur und im Loire-Tal zu erkunden. Die Strecken sind so konzipiert, dass sie Entdeckung, Kulturerbe und Freude an der Anstrengung miteinander verbinden.

Italiano :

Questo evento, interamente dedicato al nordic walking, vi invita a esplorare i siti più belli di Saumur e della Valle della Loira, su percorsi pensati per unire la scoperta, il patrimonio e il piacere dell’esercizio fisico.

Espanol :

Este evento, enteramente dedicado a la marcha nórdica, le invita a explorar los lugares más bellos de Saumur y del Valle del Loira, en recorridos diseñados para combinar el descubrimiento, el patrimonio y el placer del ejercicio.

L’événement NordicWalkin’ Saumur Saumur a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME